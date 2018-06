Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugal entre as praias do Mar Negro e as montanhas do Cáucaso

Riviera russa também é conhecida como a ‘pérola’ do mar negro.

Por Rogério Chambel | 09:28

É em Sochi, que se tornou conhecida após ter acolhido os Jogos Olímpicos de Inverno de 2014, que Portugal faz a sua estreia (dia 15) contra Espanha.



Conhecida como a ‘Riviera’ russa, esta cidade à beira do Mar Negro, com as montanhas do Cáucaso (protegidas pela UNESCO) em fundo é uma estância balnear muito frequentada.



As suas praias são as mais apreciadas do país. Sochi também se distingue pelos desportos de neve, com dois resorts de luxo nas montanhas – Krasnaya Polyana e Rosa Khutor recebem, anualmente, a visita de quatro milhões de turistas, incluindo celebridades e políticos.



A capital de verão da Rússia, também conhecida como ‘Pérola’ do Mar Negro, estende-se ao longo de 140 quilómetros.



O clima é subtropical, com verões quentes (as temperaturas oscilam entre os 26 e os 32 graus) e invernos amenos.



401 mil habitantes

fazem de Sochi a segunda cidade menos populosa entre as 11 sedes do Mundial (supera apenas Saransk, com 300 mil habitantes). Moscovo, a capital, é a cidade mais populosa, com 12 300 000 habitantes.



Muitas culturas

Sochi é uma das cidades mais multiculturais da Rússia, com mais de 100 grupos étnicos. Os russos são cerca de dois terços da população. Também há comunidades importantes de arménios, ucranianos, georgianos, gregos, bielorrussos, tártaros e judeus.



Macacos e espaço

Sochi marca pontos na corrida ao espaço. Em 1983, o Monkey Nursery Center treinou os macacos Abrek e Bion para uma missão no espaço, com a duração de sete dias. Os símios completaram a missão. Os russos já anunciaram que vão enviar um macaco a Marte.