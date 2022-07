Portugal perde título europeu de futsal feminino nos penáltis

Espanha revalidou este domingo o título de campeão europeu de futsal feminino, ao vencer Portugal, por 4-1 no desempate nas grandes penalidades, após as igualdades 3-3 no prolongamento e 2-2 no tempo regulamentar, na final da competição, em Gondomar.As espanholas Peque, Amelia Romero, Mayte e Irene Córdoba converteram com sucesso os castigos máximos, enquanto a guarda-redes Silvia defendeu os remates das portuguesas Ana Azevedo e Ana Pires, decidindo o encontro, apesar do 'tiro' certeiro de Carla Vanessa.Portugal esteve a vencer a final por 2-0, com golos de Ana Azevedo, aos 12, e Pisko, aos 19, mas Ale de Paz, aos 20 e 35, levou a partida para o prolongamento, quando Maria Sanz, aos 44, adiantou as espanholas, numa vantagem anulada por Pisko, aos 49.A seleção espanhola voltou a vencer a seleção portuguesa, em Gondomar, depois do triunfo em 2017, por 4-0, mantendo o pleno do historial da competição.