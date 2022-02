Reis da Europa: Portugal é bicampeão europeu de futsal

A seleção portuguesa de futsal revalidou este domingo o título de campeão europeu da modalidade ao bater a Rússia, por 4-2, depois de ter estado a perder 0-2, na final que decorreu em Amesterdão (Países Baixos).Portugal manteve assim a hegemonia da modalidade, ao juntar o segundo título europeu (Eslovénia 2018) ao ceptro mundial (Lituânia 2021). Tal como na meia-final (frente à Espanha, detentora de sete títulos europeus), a seleção nacional chegou a estar a perder por 0-2 (golos de Sokolov, 10’, e Afanasyev, 13’), mas nunca deixou de procurar a vitória. O golo de Tomás Paçó (19’) reacendeu a esperança e relançou o jogo para a segunda parte.A equipa de Jorge Braz entrou com tudo e encostou os russos às cordas. André Coelho protagonizou o espírito da revolta com dois golos (27’ e 32’). Pany Varela (40’) fez o golo da tranquilidade, quando os russos já desesperados estavam com um guarda-redes-avançado."O meu orgulho nesta malta era intocável fosse o que fosse o resultado. A montanha é Portugal. Portugal está no topo." Foi desta forma que o selecionador Jorge Braz reagiu a mais um triunfo, revelando a conversa ao intervalo com os jogadores (perdia por 1-2): "Sermos nós, desfrutar e termos muito orgulho no que fazemos. Tem sido uma felicidade tão grande estar com esta malta que tínhamos de terminar da mesma forma que estamos os dias todos. Ter muito orgulho em Portugal, em todos nós e no nosso desporto. Fomos felizes, juntos. Tinha a alma cheia. Fomos fantásticos. Foi só isso, ser Portugal."Tanto o primeiro-ministro, António Costa, como o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já felicitaram a a equipa. "Após um jogo difícil e emotivo, os heróis portugueses manifestaram a sua vontade e competência, uma nova jornada de glória para o desporto nacional", disse Marcelo, que recebe hoje (10h00) a comitiva em Belém.Zicky Té, pivô de 20 anos, foi eleito o melhor jogador do Campeonato da Europa, prémio que junta ao de melhor jovem no Mundial do ano passado na Lituânia. E o jogador português, nascido na Guiné-Bissau, teve um papel importante ao marcar três golos decisivos em dois jogos: na vitória sobre a Ucrânia (1-0) e na reviravolta frente à Espanha (3-2). "Não nos vergamos perante ninguém. A nossa mentalidade é muito forte", disse.