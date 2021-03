O guarda-redes Rui Patrício está "bem e consciente" depois de um choque violento com o seu colega de equipa Coady nos minutos finais da derrota do Wolverhampton com o Liverpool, na 29ª jornada da Liga inglesa de futebol."Ele está bem. Está consciente. Lembra-se do que aconteceu. Está consciente. O médico diz que está bem", sossegou o treinador Nuno Espírito Santo, em declarações à SkySports.O lance ocorreu aos 87 minutos quando o internacional português, a tentar fazer a mancha a remate de Salah, colidiu com o central Coady, que lhe acertou com o joelho na cabeça, sendo assistido durante cerca de 15 minutos e abandonado o campo em maca."Já falámos e ele está bem", reforçou o técnico luso. Nuno Espírito Santo admite "preocupação" sempre que se trata de uma concussão na cabeça, até porque o Wolwerhampton já teve um caso grave esta época.No final novembro, em jogo com o Arsenal, Raul Gimenez chocou com o também ex-benfiquista David Luiz com gravidade que o levou a ser hospitalizado e operado, com o mexicano a estar fora da competição desde então.No desafio desta noite, o português Diogo Joga marcou, aos 45+2, o único golo da partida que derrotou a sua antiga equipa, 13.ª com 35 pontos, permitindo ao Liverpool ascender provisoriamente ao sexto lugar com 46 pontos.A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) também já desejou as melhoras ao habitual titular da seleção lusa.