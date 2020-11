João Mário é o nome mais sonante no plantel do Sporting, mas a postura evidenciada pelo jogador tem surpreendido em Alvalade, desde os dirigentes aos jogadores, passando pela equipa técnica , apurou o CM.





O médio regressou aos leões para relançar a carreira e está a consegui-lo. Com um empenho total a cada treino e sempre pronto a ajudar os jovens do plantel a evoluírem com a sua experiência. Mais, até tem assumido um papel importante no crescimento de Matheus Nunes, jogador com quem luta pela titularidade na equipa.