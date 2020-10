Sporting e FC Porto podem estrear três dos seus principais reforços para esta época no clássico de sábado, em Alvalade, da 4ª jornada da Liga. Rúben Amorim deverá apostar em Palhinha e João Mário nos leões, enquanto Sérgio Conceição está tentado em lançar Felipe Anderson nos dragões. Qualquer um deles tem zero minutos pelas atuais equipas esta época, apesar dos percursos recentes bem distintos.João Mário é o reforço mais sonante que chegou a Alvalade, mesmo no fecho do mercado de transferências. Apesar de ter jogado pela última vez a 16 de julho, quando ainda estava emprestado ao Lokomotiv Moscovo, e de ter passado a pré-época a treinar-se à parte enquanto o Inter Milão não lhe arranjava clube, o internacional português apresenta os índices físicos mínimos para competir, apurou o, e Rúben Amorim pensa utilizá-lo a partir de uma faixa, socorrendo-se do seu jogo interior para reforçar a capacidade de luta a meio-campo.Do lado do FC Porto, Sérgio Conceição está inclinado a apostar em Felipe Anderson, o jogador criativo que vinha reclamando. O brasileiro deverá jogar a partir da ala esquerda, no lugar de Luis Díaz, mas a sua polivalência permite-lhe surgir no espaço central, como segundo avançado. O brasileiro tem a vantagem acrescida de chegar rodado: 5 jogos no West Ham.Depois de duas épocas emprestadas ao Sp. Braga, Palhinha foi um dos jogadores que o Sporting admitiu vender no último mercado. Mas como não surgiu nenhuma proposta que convencesse os leões e o jogador, o médio vai ficar na equipa, até porque deu bons sinais na pré-época. Até ao fim da semana, o futebolista deverá renovar o contrato (atualmente termina em 2023) por mais uma época e receber um aumento salarial, passando a receber entre 700 mil e 800 mil euros.A experiência de João Mário no Inter Milão não foi bem sucedida, com o médio a acabar emprestado em duas das quatro épocas do seu contrato com a equipa italiana: primeiro ao West Ham e depois ao Lokomotiv. O internacional português acabou por perder espaço nas opções de Fernando Santos e com o regresso a Alvalade espera recuperar o protagonismo que lhe permita ser chamado à seleção nacional e disputar o Euro 2020, no próximo verão.Aos 27 anos, Felipe Anderson apresenta um currículo com cinco épocas completas na Lazio e duas no West Ham. Pelo clube inglês fez cinco jogos esta época: 270 minutos como titular na Taça da Liga e entrou nos descontos em dois jogos da Premier League.Com a entrada de Palhinha e João Mário na equipa titular, tudo indica que os sacrificados poderão ser os jovens Matheus Nunes e Tiago Tomás. Pedro Gonçalves jogará no meio-campo com Palhinha. Nuno Santos jogará na esquerda do ataque, João Mário à direita e Vietto no centro.Zaidu será outro dos estreantes no clássico de sábado. No caso do lateral-esquerdo, será o primeiro jogo a titular desde que chegou ao FC Porto. O nigeriano foi suplente utilizado nas vitórias com Sp. Braga (3-1) e Boavista (5-0) para a Liga.“Trago comigo energia e trabalho árduo. As minhas ideias sobre o futebol são as seguintes: primeiro temos de defender juntos para depois podermos atacar juntos também. Farei tudo o que puder para manter o FC Porto no trilho vitorioso”. Foi desta forma que Marko Grujic se apresentou esta terça-feira aos adeptos do FC Porto.