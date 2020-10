João Mário ou Matheus Nunes. Este é o grande dilema do técnico Rúben Amorim no Sporting, apurou o CM.









De um lado, está o internacional português, de 27 anos, que foi emprestado pelos italianos do Inter de Milão aos leões até final da época. Um jogador experiente, que, no verão de 2016, rendeu 40 milhões de euros aos cofres do Sporting e que sabe que para Amorim o estatuto não dá a titularidade a ninguém. No outro lado está o jovem Matheus Nunes, de 22 anos, que agarrou a oportunidade de entrar na equipa e não parece disposto a entregar de bandeja o seu lugar.

Segundo soube o CM, Rúben Amorim tem aproveitado a presença do campeão da Europa para espicaçar os futebolistas mais novos. O internacional português está a ter um papel preponderante no crescimento de Matheus Nunes e dos outros jovens da equipa, transmitindo a sua experiência. Após o triunfo sobre o Santa Clara (2-1), Amorim elogiou os dois.





João Mário, que pode também jogar a extremo, tem ganhado ritmo competitivo ao entrar no decorrer dos jogos. Traz experiência, boa capacidade de leitura de jogo e tem sido mesmo uma voz de comando dentro do campo. O nº 17 dos verde e brancos, porém, não pode defrontar amanhã à noite o Gil Vicente, porque não se encontrava inscrito na data inicialmente prevista para a realização do jogo (19 de setembro). Assim, avançará Matheus Nunes.

eduardo quaresma já treina



O jovem Eduardo Quaresma, de 18 anos, deu esta segunda-feira mais um passo com vista à recuperação, tendo integrado o treino, embora com vigilância médica. O central recuperou da fratura nas costas e está perto do regresso. Já o defesa Antunes falhou o treino devido a dores na coxa direita e o extremo Tabata fez tratamento e trabalho de ginásio. Ambos são baixas confirmadas para a partida de amanhã (21h45) com o Gil Vicente, jogo em atraso da 1ª jornada da Liga, que tinha sido adiado devido à Covid-19.