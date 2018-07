Presidente da Câmara de Bruxelas partilha imagem de estátua a urinar em Neymar

Seleção belga eliminou o Brasil nos quartos-de-final do Mundial da Rússia.

Fernandinho, na sequência de um canto fez um autogolo, e De Bruyne marcou o 2-0 num contra-ataque perfeito conduzido de forma brilhante por Lukaku.

Uma montagem da famosa estátua Manneken Pis, em Bruxelas, a urinar em Neymar promete causar polémica um pouco por todo o mundo.A imagem, um dos muitos memes criados após a derrota da seleção do Brasil, ganhou outra proporção após ter sido partilhada por Philippe Close, presidente da Câmara da cidade, no Twitter. Os comentários não se fizeram esperar."Nada a acrescentar", escreveu como legenda Close, acrescentando ainda um coração e a hashtag #BRABEL.Em causa está a eliminação do Brasil do Mundial da Rússia às mãos da Bélgica nos quartos-de-final da competição.