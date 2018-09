Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presidente do Real explica saída de Ronaldo: "Ninguém dava mais de 100 milhões"

Florentino Pérez desvendou venda do craque português à Juventus.

20:15

Florentino Pérez quebrou o silêncio sobre a saída de Cristiano Ronaldo do Real Madrid aos acionistas do clube. O presidente dos 'merengues' disse, em declarações citadas pelo OK Diário, que "ninguém dava mais de 100 milhões [de euros]".



"O Cristiano Ronaldo queria sair do clube por motivos pessoais e foi por um valor bastante inferior à cláusula porque não tivemos muitas mais ofertas. [...] Ninguém dava mais que 100 milhões de euros por ele", explicou à publicação.



Quanto à cláusula de CR7 no Real, Pérez revelou que os valores são colocados com o objetivo de terem "um efeito dissuasor": "Não estamos à espera que alguém pague esse valor".



De lembrar que Cristiano tinha uma cláusula de mil milhões de euros.