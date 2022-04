O presidente do V. Guimarães, António Miguel Cardoso, está no epicentro de uma polémica entre os adeptos do clube, nas redes sociais, depois de ter sido publicado que é sócio do FC Porto há 14 anos, estando mesmo a circular fotos do cartão de associado, em vésperas do jogo entre as duas equipas (domingo, 18h00).









O novo líder tomou posse no dia 10 de março, depois de ter batido nas eleições Miguel Pinto Lisboa com 62,5 por cento dos votos e prometeu mudanças profundas no clube.

No entanto, os resultados da equipa e estas novas informações estão a gerar uma onda de contestação entre os sócios, que em jeito de desabafo dizem, nas redes sociais, que agora é que nunca mais vão ganhar ao FC Porto.





Além de sócio do FC Porto, António Miguel Cardoso foi ainda presidente da SAD do FC da Foz, detendo 49 por cento do capital. Os vimaranenses ocupam a sexta posição da Liga, mas estão a sete pontos do último lugar que dá acesso às provas europeias. O Gil Vicente é quinto com 46 pontos.