Fábio Vieira abre caminho da vitória do FC Porto

Fábio foi ‘Fábioloso’. Dois golos do jovem esquerdino lançaram nova vitória do FC Porto, que esta segunda-feira atingiu um novo recorde de jogos sem derrotas. Zaidu fechou o resultado contra a ex-equipa e os dragões ficam de novo a seis pontos de distância do Sporting, a seis jornadas do fim.Mário Silva dispensaria ver os frutos daquele que também foi o seu trabalho. Agora no Santa Clara, o treinador lançou a geração portista de Diogo Costa, João Mário, Vitinha e Fábio Vieira, campeões da Youth League em 2018/19. Esta segunda-feira, os aprendizes tramaram o mestre.A bola é tratada de foram diferentes nos pés, principalmente, de Vitinha e Fábio. E até é de Vieira um dos três primeiros remates perigosos (13’) do FC Porto. Os outros foram de Evanilson (9’) e Pepê (16’), este último que também assinou o desperdício da primeira parte, num ‘passe’ para Marco quando estava completamente isolado.Com a mira desafinada e o Sporting à perna, o correr do tempo poderia aumentar o nível de ansiedade do líder. O ansiolítico chegou do laboratório de Sérgio Conceição - livre junto à área, Vitinha a escolher o passe para Fábio Vieira e o amigo a disparar colocado para o 1-0.Corria o minuto 38 e bastaram mais três para Fábio repetir a festa. Péssimo atraso de Mansur, Pepê (esta segunda-feira de máscara, devido a lesão ) agradece e dribla Marco, mas acerta no poste. A bola vai parar a Vieira, que faz, novamente de pé esquerdo, o sétimo golo da temporada.Jogo bem encaminhado para os dragões ao intervalo e Vitinha ia tornando tudo mais confortável com um remate desviado que acaba na barra. Noutro lance de laboratório, Pepe marcou mesmo, só que em posição ilegal logo detetada.Do lado dos açorianos, um único tiro à baliza, embora perigoso - Costinha obrigou (81’) Diogo Costa a um fantástico voo que manteve uma vantagem que viria a ser alargada num excelente contra-ataque. Galeno fez o primeiro remate e Zaidu a recarga vitoriosa. Líder soma e segue. E vão agora 56 jogos seguidos sem perder na Liga.A bola até sorri nos pés dos jovens jogadores do FC Porto. Esta geração nascida em 1999/2000 enfrenta a pressão de forma tranquila: dois golos de Fábio em três minutos, assistência de Vitinha e uma grande defesa de Diogo Costa.Sem argumentos. O Santa Clara foi aguentando o 0-0 como pôde, mas, depois de sofrer, ficou sempre muito curto em campo. Ausência de Morita notou-se. Um único remate à baliza é muito escasso.Tentou acabar com o drama das constantes paragens e isso faz com que deixe uma ou outra falta por assinalar, sem danos. Bem analisado o lance mais difícil: Zaidu cai na área, mas foi ele quem promoveu o contacto.Voou para defesa vistosa a remate de Ricardinho quando o resultado já estava feito.Até começou bem a descer pelo flanco, mas perdeu gás ainda no primeiro tempo. Está em quebra.Sem dificuldades, num jogo em que quase nem deu para suar.Sempre seguro e imperial. Pouco trabalho.Muita vontade e disponibilidade. Exibição positiva, coroada com o 3-0.Eficaz na contenção do meio-campo açoriano até sair lesionado na coxa direita.Deu vida ao ataque portista. Sempre muita objetividade nas transições. Assistiu Fábio Vieira no 1-0 e atirou uma bola ao ferro.Dois golos. O primeiro num remate com o melhor pé (o esquerdo) numa jogada de laboratório. Depois, no sítio certo para bisar. Pura classe.Pouco em jogo no primeiro tempo. Nem quando fletia para o centro do terreno ganhou protagonismo. Subiu de produção após o intervalo.Um dos melhores entre os dragões. Importante a ganhar a falta que deu o 1-0 e decisivo no 2-0, quando rematou ao poste com a bola a sobrar para Fábio. No 3-0, novamente em destaque.Muito trabalho a desgastar os defesas contrários e um remate com perigo.Cumpriu nos duelos a meio-campo.Dois remate desastrosos.Pouca bola.Desmarcação e remate, antes do 3-0 de Zaidu.Mesmo fora do banco (assistiu ao jogo num camarote, devido a castigo do Conselho de Disciplina), Sérgio Conceição estabeleceu um registo histórico: somou a vitória número 188 como treinador da equipa do FC Porto e deixou para trás Artur Jorge nessa contabilidade. O técnico de 47 anos, que está no FC Porto desde a época 2017/18, é agora o segundo treinador do clube azul-e-branco com mais triunfos. À sua frente está apenas o ‘histórico’ José Maria Pedroto, com 214 triunfos.