Rafael Nadal confessa ser "incrível ganhar aos 36 anos" em Roland Garros

O tenista espanhol Rafael Nadal confessou este domingo nunca ter imaginado vencer Roland Garros com 36 anos, depois de conquistar o 14.º título da carreira na 'catedral da terra batida' e o 22.º torneio do 'Grand Slam', em Paris.

"Pessoalmente, é muito difícil descrever os meus sentimentos. É algo que nunca imaginei. Estar aqui com 36 anos, competitivo novamente no 'court' mais importante da minha carreira", comentou o tenista de Manacor, após erguer a Taça dos Mosqueteiros no 'court' Philippe Chatrier.

O número cinco do mundo superou o norueguês Casper Ruud, oitavo colocado no 'ranking' ATP, em três 'sets', com os parciais de 6-3, 6-3 e 6-0, ao fim de duas horas e 18 minutos, e ampliou a vantagem sobre os maiores adversários, o suíço Roger Federer e o sérvio Novak Djokovic, ambos detetores de 20 'majors'.

"Mais um título significa muito. Significa mais energia para continuar a tentar. Não sei o que poderá acontecer no futuro, mas vou continuar a lutar e tentar seguir em frente", prometeu Nadal, sob uma grande ovação das bancadas do 'court' central, onde marcaram presença, entre outros, o Rei Filipe VI de Espanha.

Ainda antes do esquerdino colocar um ponto final nos rumores que apontavam para o final da sua careira em Roland Garros, Casper Ruud, de 23 anos, já havia manifestado o desejo de continuar a ver o 14 vezes campeão do 'major' francês no circuito.

"Hoje, soube qual é a sensação de jogar contra ti na final, não é nada fácil, mas não fui a primeira vítima, houve outras antes de mim. És uma verdadeira inspiração para mim e para muitos outros, espero que continues durante mais algum tempo", afirmou o dinamarquês, primeiro tenista do seu país a disputar uma final de um 'Grand Slam', felicitando ainda Nadal pela 14.ª vitória e agradecendo à sua equipa e família pelo acolhimento na Academia em Maiorca, onde treina com o pai e treinador, Christian Ruud.