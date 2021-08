Rafael Reis sobe à liderança da Volta a Portugal

O português Rafael Reis (Efapel) subiu esta quinta-feira à liderança da Volta a Portugal em bicicleta, ao vencer pela terceira vez nesta edição, depois de chegar isolado a Bragança no final da sétima etapa.Depois dos triunfos no prólogo e na primeira etapa, Rafael Reis voltou a vencer, gastando 4:35.29 horas para cumprir os 193,2 quilómetros entre Felgueiras e Bragança, menos 16 segundos do que o norte-americano Ben King (Rally Cycling) e do que o espanhol Diego López Fuentes (Kern Pharma).

Na geral, o ciclista português volta a liderar, com 28 segundos de avanço sobre o espanhol Alejandro Marque (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel) e 33 sobre o português Amaro Antunes (W52-FC Porto).