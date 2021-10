Real Madrid arruma com o Barça na Liga

O Real Madrid foi ao terreno do Barcelona vencer por 2-1. Um triunfo pela margem mínima, mas que peca por escasso dada a superioridade merengue em quase todo o ‘El Clássico’.









A equipa da capital espanhola chegou à vantagem aos 32 minutos, numa rápida transição concluída pelo defesa David Alaba, reforço para esta temporada. O Barcelona teve algumas chances, mas foi sempre Benzema e companhia a terem as melhores oportunidades para dilatar o marcador.

O 0-2 só chegou nos descontos com o lance a começar na área do Real Madrid (Piqué ficou a pedir penálti de Militão). A bola chegou a Lucas Vázquez, que desmarcou Asensio. O avançado rematou para defesa para o lado de Ter Stegen, mas, na recarga, Lucas Vázquez superiorizou-se a Eric Garcia para o segundo do Real Madrid. Ainda antes do apito final, Kun Aguero estreou-se a marcar pelo Barcelona no 1-2 final.





O Real Madrid subiu à vice-liderança atrás da Real Sociedad (mais um jogo), que este domingo foi ao terreno do Atlético Madrid (Félix jogou os 90 minutos e fez uma assistência) empatar 2-2. Nos outros jogos do dia, o Bétis (William entrou aos 80’) venceu por 3-2 o Rayo Vallecano (Bebé entrou perto do fim).