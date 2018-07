Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Receção de ouro para os campeões sub-19

Comitiva lusa saudada em ambiente de euforia no aeroporto de Lisboa.

Por Raul Teixeira | 08:49

A seleção nacional de futebol sub-19 chegou ontem, pouco depois das 21 horas, ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, em clima de grande euforia depois de ter conquistado o Campeonato Europeu do escalão, em Seinajoki (Finlândia).



Após as grandes emoções vividas numa final de loucos, com a equipa das quinas a levar a melhor sobre a formação italiana (4-3, após prolongamento), jogadores e equipa técnica foram ovacionados por mais de uma centena de adeptos, entre familiares e amigos, que fizeram questão de estar presentes na chegada da comitiva à capital portuguesa.



O selecionador Hélio Sousa triunfou na Finlândia com 11 jogadores que já tinham sido campeões europeus de sub-17 (Diogo Costa, João Virgínia, Diogo Queirós, Rúben Vinagre, Thierry Correia, Domingos Quina, Florentino, Miguel Luís, José Gomes, Jota e Dju).



"Depois da conquista em Baku temos desenvolvido um bom trabalho, que culminou neste triunfo para todos os portugueses. Demonstrámos toda a nossa qualidade. Temos uma geração fantástica. Agora é passo a passo, com os pés bem assentes no chão.", disse Jota, jogador do Benfica, à chegada a Portugal.



Questionado sobre uma possível integração na equipa principal das águias depois de ter sido considerado o melhor avançado da competição, o avançado admitiu: "Tenho feito o meu trabalho, agora cabe a Rui Vitória tomar as suas decisões."



Diogo Queirós, defesa da seleção das quinas, falou no sonho para o futuro: "Já começámos a pensar no que aí vem, com o próximo Mundial sub-20 na Polónia".



O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebe hoje os novos heróis nacionais no Palácio de Belém.