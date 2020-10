FC Porto 0-0 Gil Vicente

Sem vencer há três encontros, Sérgio Conceição vai operar uma absoluta revolução no onze do FC Porto em relação à equipa que atuou em Manchester, contra o Manchester City. O técnico muda um total de quatro jogadores, mantendo, ao que tudo indica, o sistema tático de três centrais.No entanto, desta feita será, ao que tudo indica, Zaidu a atuar como defesa-central pela esquerda, ocupando o lugar de Sarr. Manafá jogará como ala-esquerdo, Fábio Vieira fará dupla com Uribe no miolo, Nakajima, Evanilson e Toni Martínez jogarão mais adiantados.: Marchesín, Mbemba, Pepe, Zaidu, Corona, Fábio Vieira, Uribe, Manafá, Nakajima, Evanilson e Toni Martínez.: Denis; Joel, Rodrigo, João Afonso e Talocha; Samuel Lino, Lourency Rodrigues, Gonçalves e Ruben Fernandes; Leauty e Nogueira