Ricciardi falta a debate com Dias Ferreira

"Um comportamento de dono disto tudo", lamentou o advogado e candidato à liderança do Sporting.

21:18

De regresso do Algarve, onde esteve em contacto com sócios, José Maria Ricciardi faltou ao debate com Dias Ferreira na Sporting TV, previamente sorteado para esta quinta-feira às 20 horas.



O banqueiro fez chegar ao canal do clube um comunicado através do qual informava dos motivos por que não iria comparecer e apelava ao fair-play de Dias Ferreira para que aceitasse debater com… Zeferino Boal.



A proposta foi recusada por Dias Ferreira que foi a estúdio fazer uma declaração sobre o assunto e lamentar o que considerou, da parte de Ricciardi, um "comportamento de dono disto tudo."