Rúben Semedo confirmado oficialmente como jogador do Huesca

Clube espanhol vai jogar este ano na primeira divisão.

19:36

Rúben Semedo foi confirmado oficialmente como jogador do Huesca, clube espanhol que subiu esta época à primeira divisão, por empréstimo do Villarreal.Está assim encontrada uma solução para o central português continuar a jogar, depois da polémica que envolveu a sua detenção, acusado de crimes como sequestro, posse ilegal de arma e ameaça.O jogador acabou por sair da prisão após pagar uma fiança de 30 mil euros, tendo de se apresentar periodicamente às autoridades.O Heusca anunciou a contratação na sua rede de Twitter, dando as boas-vindas ao jogador português.