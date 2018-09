Rui Vitória diz que Luisão "será sempre uma referência do Benfica"

Antigo defesa central brasileiro terminou a carreira aos 37 anos e fará parte da estrutura do clube.

O treinador do Benfica, Rui Vitória, reconheceu esta quarta-feira Luisão como uma referência do clube, assegurando que sempre teve uma relação de respeito com o antigo defesa central brasileiro, que anunciou na terça-feira o fim da carreira futebolística.

"O Luisão foi sempre um profissional de mão cheia, com uma postura correta, e entre nós houve sempre uma relação clara e transparente, de mútuo respeito, e em que nunca senti qualquer insatisfação", afirmou o técnico, desmentindo assim as notícias que davam conta de que o brasileiro estaria magoado por não ser utilizado esta época.

Na conferência de imprensa de antevisão da visita ao Desportivo de Chaves, na quinta-feira, Rui Vitória destacou as qualidades do antigo capitão das 'águias' e frisou que, mesmo depois de "pendurar das botas", o brasileiro vai continuar a fazer parte do grupo.



"O Luisão é uma referência do Benfica, teve uma carreira lindíssima, foi alvo de uma cerimónia com grande dignidade, com um estádio inteiro para si, e apenas desejo que na próxima etapa seja tão feliz como foi como jogador, pois para nós será sempre uma referência", terminou.



Aos 37 anos, Luisão anunciou o final de carreira na passada terça-feira, depois de 15 épocas no Benfica e 20 títulos conquistados, entre os quais seis campeonatos, três Taças de Portugal, sete Taças da Liga e quatro Supertaças.