Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rui Vitória aposta em Ferreyra

Argentino deve voltar ao onze inicial no jogo da Taça da Liga, depois de ter perdido a titularidade para Haris Seferovic.

Por António M. Pereira e Mário Morgado Ribeiro | 01:30

Facundo Ferreyra vai regressar à titularidade no Benfica, apurou o CM. O avançado argentino é a aposta do técnico Rui Vitória para atacar a baliza do Rio Ave no jogo da 1ª jornada do Grupo A da Taça da Liga, este sábado (18h00), no Estádio da Luz.



O jogador de 27 anos tem tido algumas dificuldades em afirmar-se no onze inicial e acabou mesmo por perder a titularidade para Seferovic, que tem estado em bom plano.



Em seis jogos, Ferreyra marcou apenas um golo, mas terá nova oportunidade de mostrar serviço frente aos vilacondenses. Com Jonas e Castillo ainda lesionados, o argentino é mesmo a única opção que Rui Vitória tem para lançar na frente de ataque.



O treinador do clube da Luz até podia apostar em Seferovic, mas o suíço esteve ao serviço da seleção e deve ser poupado para a receção ao Bayern Munique na quarta-feira, naquele que é o primeiro jogo do Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões. A pensar nesse jogo, Rui Vitória deve lançar outros jogadores que não são habituais titulares.



No encontro com o Rio Ave, há também a possibilidade de três reforços fazerem a estreia de águia ao peito em jogos oficiais.



Os argentinos Germán Conti, Cristián Lema e o brasileiro Gabriel ainda não foram utilizados por Rui Vitória e podem ser algumas das novidades que o treinador deve apresentar no jogo da Taça da Liga.



TAD absolve diretor

Luís Bernardo, diretor de comunicação do Benfica, foi absolvido pelo Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) do castigo (22 dias e multa de 1377 euros) aplicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol em resultado de declarações (críticas ao árbitro Hugo Miguel) proferidas na sequência do dérbi entre o Benfica e o Sporting da 16ª jornada do campeonato da época passada.



O TAD absolveu também o Benfica, neste caso por declarações proferidas no programa ‘Chama Imensa’ da BTV.