Rui Vitória: Benfica com "vitória justa num contexto difícil"

Treinador dos encarnados satisfeito com desfecho da partida frente ao Rio Ave.

20:29

O Benfica entrou na Taça da Liga Allianz com uma vitória sobre o Rio Ave e Rui Vitória mostrou-se satisfeito. O técnico gostou de ver a atuação dos jogadores que se estrearam e não tem dúvidas quanto à justiça do resultado.



Justo

"Trata-se de uma vitória justa, mas difícil, porque defrontámos uma equipa boa. Foi um jogo esquisito. Nós a querermos impor a nossa forma de jogar, mas houve muita paragem, quezílias... Ficámos em vantagem, fizemos o segundo e podíamos ter aproveitado uma ou outra bola para sentenciar o jogo, mas não o fizemos. O adversário fez um golo, mas fica a vitória, num contexto difícil. Tivemos jogadores que jogaram pela 1ª vez, outros que vêm das seleções... A vitória é justa."



Jogadores estreantes

"Corresponderam. As dinâmicas demoram mais tempo a ser adquiridas, é normal. Mesmo assim a equipa na segunda parte teve boas situações de golo e não marcámos, mas isso é um processo natural. A Taça da Liga muitas vezes serve também para isto, para um ou outro jogador ir ganhando minutos e crescer."



Coisas bem feitas

"Não foi propriamente aproveitar para descansar porque os jogadores que não jogaram foi por estarem com alguma limitação física. Claro que esta competição permite dar minutos a outros jogadores, nunca perdendo o objetivo fundamental, que é ganhar. E isso foi fundamental nesta 1ª jornada. Houve coisas feitas por parte dos meus jogadores."