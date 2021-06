Rússia considera equipamento da Ucrânia para o Euro 2020 uma “provocação política”

O equipamento que a seleção da Ucrânia vai usar no Euro 2020 foi revelado no domingo e deixou a Rússia indignada. Em causa está um mapa da Ucrânia que inclui a Crimeia, anexada pela Rússia em 2014.O novo equipamento foi revelado na página de Facebook do presidente da Associação de Futebol da Ucrânia, Andrii Pavelko, e mostra as camisolas com o mapa da Ucrânia desenhado a branco. Moscovo considera a Península da Crimeia parte da Rússia, apesar de a comunidade internacional a reconhecer como parte da Ucrânia.

Segundo a Reuters, o deputado russo Dmitry Svishchev afirmou, em declarações à agência RIA, que o design da t-shirt é uma “provocação política” e acrescentou que mostrar um mapa da Ucrânia “que inclui um território russo é ilegal”.

As camisolas que os jogadores ucranianos vão usar no Euro 2020 têm ainda escrito nas costas “Glória para a Ucrânia” e no interior “Glória aos heróis”, frases que são usadas na Ucrânia como saudação militar.

Maria Zakharova, porta-voz do ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, disse nas redes sociais que os slogans nas camisolas são nacionalistas e ecoam um grito de guerra nazi.

A Ucrânia arranca a participação no Euro 2020 contra os Países Baixos, a 13 de junho, em Amesterdão. Já a Rússia defronta a Bélgica no estádio de São Petersburgo a 12 de junho.