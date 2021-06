A saída de Corona, a concretizar-se, vai ficar decidida em julho. O extremo só deixa os dragões depois disso se algum clube pagar os 30 milhões de euros da cláusula de rescisão, o que se afigura como muito improvável.













A SAD azul-e-branca, como é seu timbre, tem-se recusado a entrar em saldos por um dos principais ativos do plantel. Mas, apurou o CM, há um fator novo a ter em conta. Corona arrisca-se a passar todo o mês de julho ao serviço da seleção mexicana, que vai disputar a Gold Cup.



A fase de grupos arranca a 10 de julho e a 3ª jornada está marcada para dia 19. Caso o México chegue à final (1 de agosto), Corona dificilmente estará disponível para o arranque da I Liga, a 8 de agosto.





CM, vai aproveitar para testar as alternativas ao experiente mexicano. Sobretudo Pepê, reforço contratado ao Grêmio por 15 milhões de euros. Até porque Luis Díaz também vai chegar mais tarde por ainda estar a representar a Colômbia na Copa América.



Se as respostas forem boas, a SAD poderá facilitar a venda de Corona, baixando as exigências para não arriscar perdê-lo a custo zero.