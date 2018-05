Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Salah inicia na terça-feira tratamento à lesão contraída na final da Champions

Equipa médica do Liverpool vai acompanhar o processo em permanência.

19:12

O avançado egípcio do Liverpool Mohamed Salah iniciará na terça-feira tratamentos em Espanha à lesão nos ligamentos da articulação do ombro esquerdo, contraída na partida da final da Liga dos Campeões em futebol frente ao Real Madrid.



Na sua página na rede social Facebook, a Federação Egípcia de Futebol (EFA) indicou ainda que a equipa médica do Liverpool vai acompanhar o tratamento em permanência.



Mohamed Salah teve de ser substituído aos 31 minutos da final da 'Champions', após uma queda que envolveu o defesa 'merengue' Sergio Ramos, que a imprensa egípcia apelida hoje de "carniceiro", não lhe perdoando a entrada sobre o 11 dos 'reds'.



No final do encontro, o treinador do Liverpool, o alemão Jürgen Klopp, não se mostrava muito otimista: "Perdemos um jogador importante e o Egito pode ter perdido um jogador importante para a fase final do Mundial."



O Egito está pela primeira vez, desde 1990, na fase final de um Mundial e integra o grupo A, juntamente com a anfitriã Rússia, o Uruguai e a Arábia Saudita, sendo que Salah é a grande 'estrela' dos 'faraós'.



A EFA mostrou-se no domingo "otimista" quanto à participação de Mohamed Salah no Mundial de 2018



O Mundial de futebol de 2018 realiza-se na Rússia, de 14 de junho a 15 de julho.