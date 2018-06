Mundial 2018 | Ricardo Pereira é a grande novidade no onze de Portugal

Jogo dos oitavos de final disputa-se no Estádio Olímpico Ficht. Acompanhe ao minuto.

16:51

A seleção portuguesa, comandada por Fernando Santos, disputa os oitavos de final do Mundial 2018 frente ao Uruguai, numa partida que tem início às 21h00 locais (19h00 de Portugal Continental) e se realiza no Estádio Olímpico Ficht, em Sochi, Rússia.As duas equipas sabem que o adversário seguinte será a França, que bateu a Argentina por 4-3 - Onze de Portugal: Adrien Silva, Bernardo Silva, João Mário, Cristiano Ronaldo, Gonçalo Guedes, Rui Patrício, Ricardo Pereira, Pepe, José Fonte, Raphael Guerreiro e William.- É o mexicano César Ramos quem vai arbitrar o jogo entre Portugal e Uruguai, em Sochi.- Seleção portuguesa, de Fernando Santos, já chegou ao Estádio.- O Estádio Olímpico Ficcht já está preparado para receber as seleções de Portugal e Uruguai.- A FIFA anunciou que não vai ser possível assistir ao jogo entre Portugal e Uruguai, no FIFA Fan Fest, em Moscovo, devido a ameaça de tempestade. O recinto encontra-se fechado.- O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, estará presente em Sochi e vai assistir ao jogo, com chegada prevista para as cinco da tarde (sete da tarde na Rússia): Seleção sai do hotel e ruma a Sochi, até ao Estádio Olímpico Ficht, para o jogo diante do Uruguai.: À hora de almoço as imediações do Estádio Olímpico Ficht estão desertas de adeptos portugueses e uruguaios, mas cheias de veraneantes que aproveitam a frescura do Mar Negro e os mais de 30 graus.: Seleção saiu do hotel onde está alojada em Sochi este sábado para o habitual passeio antes do jogo. Os jogadores mostraram-se descontraídos durante a pequena caminhada.