Seleção passeia por Sochi horas antes de defrontar o Uruguai

Jogo para os oitavos-de-final acontece às 19h00. Vídeo mostra atletas descontraídos.

10:21

A seleção portuguesa saiu do hotel onde está alojada em Sochi este sábado para o habitual passeio antes do jogo. Os jogadores mostraram-se descontraídos durante a pequena caminhada.



Portugal vai jogar frente ao Uruguai para os oitavos-de-final do Mundial de 2018, este sábado às 19h00 portuguesas (21h00 na Rússia).



A equipa das quinas teve tempo para dar autógrafos a alguns fãs que se aproximaram no decorrer da caminhada e os jogadores aparentavam estar serenos, no passeio que antecede a partida com o Uruguai.



Recorde-se que o jogo vai decorrer no Olímpico Fisht, em Sochi, campo onde teve lugar o empate a três bolas de Portugal frente a Espanha, na fase de grupos da comeptição mundial.