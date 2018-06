Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Arte de Cristiano dá ‘tareia’ ao amigo Quaresma

Talento do Mustang ofuscado pelo do capitão da seleção.

Por Octávio Lopes | 01:30

Cristiano Ronaldo e Quaresma disputaram, esta sexta-feira, um aceso despique em remates com a bola a sair por detrás de uma baliza – o remate tinha de ser feito com um arco pronunciado. Quaresma foi o primeiro a tentar e… bingo. A redondinha ficou dentro da baliza. Um golo que festejou efusivamente.



Seguiu-se CR7. Calções arregaçados, concentração total. Atirou de pé direito. A bola subiu muito, muito. Ronaldo olhava, olhava até que a viu cair dentro da baliza, em cima da bola de Quaresma. O capitão abriu os braços e festejou.



O Mustang deu a entender que podia fazer igual. Mais dois remates, ambos a rasar o poste. Foi então que Ronaldo disparou nos festejos. Riu, gozou, na brincadeira, com o inseparável amigo, que estava desolado.



Dançou, foi para junto de outros jogadores exemplificar como tinha conseguido dar um arco tão pronunciado à bola e como a fez chocar com a de Quaresma, que até aí tinha sido o rei da festa. Tal como sucede quando marca três golos, pegou na bola. Olhou para os colegas com o braço esquerdo no ar e espetou o dedo indicador.



Qualquer coisa do tipo: "Ora aqui está o número um."