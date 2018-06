Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ronaldo marca golo de ângulo 'impossível' no treino da Seleção

Colegas tentaram imitar o capitão, mas nenhum conseguiu marcar com remate atrás da linha de fundo.

08:56

Cristiano Ronaldo brilhou na manhã desta sexta-feira ao marcar um golo de ângulo 'impossível' no treino de Kratovo, na Rússia.



O capitão da seleção rematou uma bola colocada bem atrás da linha de fundo e esta fez um arco perfeito para entrar na baliza. Quaresma e Pepe tentaram repetir a façanha, mas sem sucesso, perante as gargalhadas de CR7.



A Seleção viaja na tarde desta sexta-feira para Sochi, onde disputa o jogo dos oitavos de final da competição com o Uruguai.