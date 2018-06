Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ronaldo em momento de descontração na varanda do hotel em Sochi

Capitão da seleção aproveita os últimos momentos de repouso antes da partida frente ao Uruguai este sábado.

18:46

Cristiano Ronaldo aproveitou alguns minutos mais livres para descontrair na varanda do quarto de hotel em Sochi, na Rússia, onde decorre o Mundial 2018.



O capitão da seleção portuguesa esteve a maior parte do tempo a mexer no telemóvel.



Portugal defronta o Uruguai este sábado a partir das 19h00 num jogo decisivo. A equipa que perder fica automaticamente eliminada da competição.