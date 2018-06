Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cristiano Ronaldo motiva grupo

Capitão diz que Portugal tem equipa para ganhar a qualquer adversário.

Por Octávio Lopes | 01:30

Após uma fase de grupos "difícil" e com alguma ansiedade, como reconheceu Fernando Santos, Portugal entra agora no ‘mata-mata’ - o primeiro jogo é já amanhã diante do Uruguai, nos oitavos de final - e Cristiano Ronaldo tem sido o grande motivador do grupo de 23 jogadores que está no Mundial.



Segundo apurou o CM, tem dito aos colegas de equipa que Portugal tem "qualidade" para ganhar a qualquer seleção. E para provar isso mesmo, o capitão fez questão de reunir o grupo na tarde de 4ª feira para assistir, em direto, no quartel general da Seleção, em Kratovo, aos jogos Brasil-Sérvia (2-0) e Costa Rica-Suíça(1-1).



De acordo com as fontes contactadas, os jogadores viram as duas partidas em simultâneo em dois ecrãs gigantes que estão à sua disposição no centro de estágios do Saturn.



E os craques perceberam a ideia do madeirense: a seleção tem todas as condições para bater os suíços - na fase de qualificação ficaram atrás de Portugal no grupo - e os brasileiros. Mas para que tal seja possível, Ronaldo não se tem cansado de alertar para que haja a máxima concentração. E tem dado o exemplo nas sessões de trabalho em Kratovo.



O nº 7 da equipa das quinas tem passado os últimos treinos apenas dedicado ao trabalho, atitude que tem contagiado os restantes futebolistas.



Ontem, contudo, Ronaldo não esteve tão sério como na quarta. Entrou sozinho no treino, sentou-se numa geleira, apertou as botas e conversou durante alguns minutos com o preparador físico João Carlos Costa. O CM apurou, no entanto, que está tudo bem com o melhor marcador de sempre da Seleção.



Após o início do treino, CR7 juntou-se a Bruno Alves, Quaresma, André Silva, Pepe e Bernardo Silva. Conversou e riu, sobretudo com o inseparável ‘Mustang’, mas também com Bruno Alves.



PORMENORES

Conversa com Adrien

Cristiano Ronaldo conversou ontem com Adrien, antes do treino da Seleção, em Kratovo. Moutinho estava por perto.



Bernardo atento a CR7

Bernardo Silva tem passado os últimos dias próximo de Cristiano Ronaldo. Ontem de manhã até participou numa conversa que o capitão da Seleção estava a ter com Ricardo Quaresma, Bruno Alves e André Silva.



--



"Mais do que jogar bem temos é de vencer"

"Mais do que jogar bem temos é de vencer o Uruguai, que é um adversário difícil. Além disso, é cedo para voltar a casa", disse ontem Bruno Alves, em Kratovo. O central reconheceu depois que, na fase de grupos, Portugal não apresentou bom futebol. "É normal que nos primeiros jogos ninguém quisesse errar e que houvesse alguma tensão. Esse momento foi superado e acreditamos que a partir de agora a nossa qualidade de jogo vai melhorar."



Já em relação ao facto de ainda não se ter estreado no Mundial, Bruno Alves não se mostrou preocupado: "Azia? Posso dizer que no meu caso estou sempre motivado. Feliz por estar aqui. Estar no Mundial já é uma vitória. No entanto, trabalho todos os dias para merecer uma oportunidade. Foi o que sempre fiz e irei continuar a fazer. Espero uma oportunidade e acho que vai aparecer. O importante é que todos estejamos bem para ajudar a equipa quando isso for preciso."



O internacional português, de 36 anos, falou também do poderio ofensivo do Uruguai nas bolas paradas - foi assim que marcou os cinco golos que regista no Mundial - e sobre a forma de parar craques como Suarez e Cavani. "Não me lembro de Portugal ter sofrido golos de bola parada nos últimos tempos. Estamos bem nesse aspeto. Todos os nossos jogadores ajudam no processo defensivo. Porém, é evidente que precisamos de ter atenção a jogadores de classe mundial."