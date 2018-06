Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cristiano Ronaldo lança novas botas para celebrar 154 jogos

CR7 comemora com lançamento de uma versão especial e restrita de chuteiras.

Por Raquel Murgeira/Jornal de Negócios | 08:51

É mais uma homenagem ao craque português. A marca que patrocina Cristiano Ronaldo vai lançar uma edição especial de chuteiras.



O lançamento serve não só para honrar o legado histórico de CR7 a nível Mundial no futebol mas também para assinalar os 154 jogos que o avançado já fez pela Seleção Nacional.



Além das botas utilizadas pelo jogador, outros 154 pares vão estar disponíveis em breve.



A criação destas chuteiras únicas serve ainda para comemorar o facto de o craque ser o jogador europeu que mais golos marcou com a camisola do seu País (só o irianiano Ali Daei tem mais golos a nível Mundial).



Recorde-se que o primeiro jogo de Ronaldo pela seleção das quinas aconteceu no dia 20 de agosto de 2003, num jogo particular frente ao Cazaquistão.



A estreia do craque madeirense deu-se, na altura, pela mão do técnico brasileiro e Luiz Felipe Scolari.