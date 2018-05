Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seleção portuguesa prossegue trabalhos na Cidade do Futebol

Sessão de trabalho tem início agendado para as 11h00.

Por Lusa | 07:57

A seleção portuguesa de futebol, que na sexta-feira viu subir a 17 o número de jogadores presentes no estágio, prossegue este sábado a preparação para a fase final do Mundial2018, com novo treino na Cidade de Futebol, em Oeiras.



Na sexta-feira, a novidade foi o defesa Mário Rui, que participou pela primeira vez no treino da seleção, enquanto Raphael Guerreiro subiu ao relvado, mas treinou à parte.



O lateral-esquerdo do Nápoles foi a grande novidade da sessão comandada por Fernando Santos, que, assim, passa a contar com 17 dos 23 jogadores convocados, mas o selecionador trabalhou com apenas 16 jogadores sem limitações, já que Raphael Guerreiro subiu ao relvado, ao contrário do que sucedeu na véspera, mas apenas realizou corrida.



A sessão de trabalho tem início agendado para as 11h00, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social, enquanto, às 10h30, igualmente na Cidade do Futebol, um dos jogadores da seleção nacional vai falar aos jornalistas em conferência de imprensa.



No dia 28 de maio, Portugal defronta a Tunísia, em Braga, no primeiro particular que serve de teste para o próximo Campeonato do Mundo.



Em 09 de junho, após os particulares com a Bélgica (dia 02 em Bruxelas) e com a Argélia (dia 07 em Lisboa), a equipa lusa viaja para a Rússia, onde tem estreia marcada frente à Espanha, em 15 de junho, em Sochi.



Além dos espanhóis, Portugal defronta Marrocos em 20 de junho, em Moscovo, e o Irão, de Carlos Queiroz, no dia 25, em Saransk, nos restantes jogos do grupo B do Mundial2018, que termina em 15 de julho.