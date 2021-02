Sérgio Conceição tem insistido junto dos jogadores que a reconquista do campeonato está ao seu alcance, mas para isso é obrigatório vencer os 14 jogos em falta. A dez pontos do líder Sporting, o treinador portista sabe que a margem de manobra se esgotou. Logo, tem exigido que a equipa não desperdice mais pontos, a começar pelo clássico de sábado com os leões.