Sporting não multa Gelson por expulsão após golo com dedicatória a Semedo

Extremo viu o segundo amarelo e está fora do Clássico com o FC Porto.

27.02.18

O Sporting não vai multar Gelson Martins por o jogador ter tirado a camisola após o golo que marcou frente ao Moreirense, gesto que lhe valeu o segundo amarelo e consequente expulsão. O jogador vai assim também ficar de fora do Clássico com o FC Porto da próxima sexta-feira. A notícia é avançada pelo Record O golo, marcado nos descontos, teve direito a dedicatória: o jogador tirou a camisola para celebrar e, por baixo, tinha outra onde se podia ler, em crioulo, "Contigo até ao fim do Mundo, RS35", numa homenagem ao colega e amigo Rúben Semedo.A expulsão de Gelson deixou Jorge Jesus insatisfeito, que se queixou durante a conferência de imprensa pós-jogo."A expulsão do Gelson? O que hei de dizer? Emocionou-se. Tem no coração o Ruben Semedo. Quis oferecer-lhe o golo. E sexta-feira vai para a bancada para o pé do Ruben Semedo", disse o técnico leonino.