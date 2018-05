Crise no Sporting está a avolumar-se, mas na bolsa as ações estão a recuperar.

10:46

As ações do Sporting negoceiam em alta na bolsa esta sexta-feira, tendo valorizado 4,76% para 0,66 euros na chamada das 10:30, segundo pode ler-se no Jornal de Negócios.



Na sessão de quinta-feira as ações tinham recuado mais de 17% para 0,63 euros.



(notícia em atualização)