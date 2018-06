Sporting vai processar Benfica por "assédio ilegal" a jogadores

Decisão surge depois de Octávio Machado ter revelado na CMTV que os encarnados sondaram o guarda-redes.

O Sporting vai processar judicialmente o Benfica por assédio ilegal a jogadores. A decisão surge depois de Octávio Machado ter revelado na CMTV que os encarnados sondaram o guarda-redes Rui Patrício.





O antigo funcionário dos leões vai mesmo ser arrolado por estes como testemunha no processo. A SAD do Sporting vai ainda apresentar uma queixa junto da FIFA.





"A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD vai avançar com uma acção em tribunal, e também com uma participação à FIFA, contra a Sport Lisboa e Benfica, SAD, devido ao assédio ilegal e contra todas as normas em vigor, feito a jogadores do Sporting CP, ação essa que foi confirmada na noite de ontem por Octávio Machado, que, por manifesto e evidente conhecimento dos factos, será por nós arrolado como testemunha", pode ler-se numa nota enviada pelo clube de Alvalade à imprensa.



Recorde-se que Rui Patrício pediu a rescisão unilateral na passada sexta-feira, alegando justa causa.



O Benfica já respondeu e anunciou no seu site que vai avançar com uma queixa-crime por grave difamação e denúncia caluniosa contra o Sporting, na sequência das acusações feitas pelos leões.



Octávio Machado garantiu, este domingo, que o Benfica tentou contratar o guarda-redes Rui Patrício. O guarda-redes terá recusado proposta e acabou por rescindir com o Sporting, assegurou Octávio Machado na CMTV.



A garantia foi dada durante o programa "Golos", da CMTV.



Segundo Octávio Machado, houve uma tentativa, mas o guarda-redes, que acabou por rescindir com o Sporting, respondeu negativamente à proposta.



Leia na íntegra:

Esclarecimentos do Sporting Clube de Portugal

1 – A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD vai avançar com uma acção em tribunal, e também com uma participação à FIFA, contra a Sport Lisboa e Benfica, SAD, devido ao assédio ilegal e contra todas as normas em vigor, feito a jogadores do Sporting CP, acção essa que foi confirmada na noite de ontem por Octávio Machado, que, por manifesto e evidente conhecimento dos factos, será por nós arrolado como testemunha.



2 – Em relação às notícias que os jornais insistem em publicar, nas quais fazem a ´defesa´da posição da Gestifute no processo da transferência do jogador Rui Patrício, ignorando a chantagem exercida sobre a Sporting CP – Futebol, SAD, não é demais voltar a sublinhar a questão ontem colocada, uma vez que não obteve, até ao momento, qualquer resposta: é ou não verdade que a Gestifute exigiu o pagamento de uma verba superior a 7 milhões de euros para concluir o negócio com o Wolverhampton, relativamente a assuntos que nada tinham a ver com a transação?



Importa esclarecer que a Comissão Executiva da SAD é um órgão colegial, composto por quatro elementos, e que as decisões são tomadas em conjunto. Esta Comissão Executiva em momento algum aceitou, ou assumiu o compromisso, de liquidar uma suposta dívida de 4 milhões de euros à Gestifute pela venda do passe do jogador Adrien Silva, nem relativamente a Rui Patrício. É nosso entendimento que esse pressuposto, contido no contrato assinado entre o jogador (e já agora, também no de Rui Patrício) e a Sporting CP – Futebol, SAD, em 2012, deixou de ser válido a partir do momento em que um novo contrato foi assinado entre as partes, em 2016. Não se tratou, então, de uma renovação, mas sim da elaboração de um novo contrato. É esse o nosso entendimento. Entretanto, o jogador Adrien Silva foi transferido há quase um ano, e se a Gestifute se considerava credora desses 4 milhões, porque razão apenas enviou uma simples carta para a SAD e quando as suas pretensões foram recusadas não accionou os mecanismos legais para, então, resolver o diferendo nos tribunais?



Em conformidade com o exposto, vale a pena relembrar que a Comissão Executiva aceitou, desde a primeira hora, realizar o negócio da transferência de Rui Patrício para o Wolverhampton desde que as condições fossem, como nos tinha sido garantido, semelhantes às apresentadas pelo Nápoles, ou seja: 18 milhões de euros, a pagar em 24 meses, ficando a Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD com uma possível mais-valia de 15 por cento numa futura transferência, e onde sempre foi exigido pela Sporting SAD mais dois milhões em variáveis. Mas o que nos foi apresentado dilatava o prazo de pagamento para 34 meses e atribuía uma compensação por mais-valia futura em apenas 10 por cento e sem variáveis.



Mais: a Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD fez uma pesquisa de mercado no sentido de descontar no imediato os 18 milhões de euros a serem pagos pelo Wolverhampton, e as melhores propostas que nos foram apresentadas cobravam o triplo em juros do que pediam estas mesmas entidades financeiras, caso o clube comprador fosse o Nápoles. Assim, informámos o Wolverhampton de que o negócio teria de ser feito por 20 milhões de euros, por forma a compensar esse aumento dos juros, mantendo todas as restantes condições propostas pelo Nápoles. Por volta das 23h30 da passada quinta-feira, o representante da Gestifute perguntou a um dos membros da Comissão Executiva da SAD, Guilherme Pinheiro, se aquela seria a posição da Sporting CP – Futebol, SAD. Foi-lhe dito que sim, não recebendo este membro da Comissão Executiva da Sporting SAD qualquer resposta de volta. No dia seguinte percebemos, ao ler os jornais, que a ‘contraproposta’ da Gestifute era o pedido de rescisão do contrato de Rui Patrício.



Reafirmamos o que já dissemos: se a transferência de Rui Patrício nos for proposta, hoje, nas exactas condições em que a aceitámos (18 milhões de euros pagos em 24 meses, com uma possível mais-valia futura de 15 por cento, com as variáveis e com semelhantes condições de juros ao nível da antecipação da cobrança da verba), o negócio será fechado, mas nunca cederemos a chantagens.



3 – Temos lido notícias nestes últimos dois dias em relação ao futuro do nosso treinador, Jorge Jesus, informações essas que não estão a ser tornadas públicas pelo lado da Sporting CP – Futebol, SAD. Todas as conversas sobre o futuro de Jorge Jesus no Clube estão a ser conduzidas exclusivamente pelo Presidente Bruno de Carvalho.



Numa primeira fase, as notícias sobre a possível saída de Jorge Jesus sublinhavam como negativo para a SAD, o ´facto´ de ter de pagar ao treinador cerca de 8 milhões de euros para obter a desvinculação e que o mesmo seria um acto de gestão danosa pelo montante envolvido. Agora, numa nova versão, insistem os jornais que deixar partir o treinador a custo zero, pagando-lhe apenas o salário de Junho, é, também, prejudicial para a SAD, ou porque a SAD queria uma compensação financeira e não lhe foi dada, ou porque a SAD teve de ceder a uma suposta chantagem do treinador, que accionaria uma justa causa para sair.



O mau jornalismo é mesmo isto. Os mesmos órgãos de Comunicação Social contam uma versão e o seu inverso, de forma despudorada e completamente manipuladora da opinião pública.



4 – Aproveita, ainda, o Sporting Clube de Portugal para informar o Comendador Jaime Marta Soares, nosso associado, já que o mesmo anda a informar a Comunicação Social de cada e-mail que faz, que qualquer comunicação que entenda dever fazer, sobre Assembleias Gerais ou similares, com o Clube deve ser dirigida à Dra. Elsa Judas, Presidente da Comissão Transitória da Mesa da Assembleia Geral.



O Porta-Voz do Presidente, da Comissão Executiva da SAD e do Conselho Directivo do Sporting CP



Fernando Correia