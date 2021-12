Stephen Curry bate recorde de triplos da história da época regular da NBA

Stephen Curry, base dos Golden State Warriors, bateu na terça-feira o recorde de 'triplos' marcados na época regular da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao chegar aos 2.974 em pleno Madison Square Garden, em Nova Iorque.

Curry partiu para o encontro face aos Knicks a um mísero 'triplo' do recorde de Ray Allen (2.973) e só precisou de três tentativas para marcar dois e isolar-se na liderança da tabela, 'obrigando' à paragem do jogo a 7.28 minutos do final do primeiro período do encontro.

O '30' dos Warriors precisou apenas de 789 jogos e 6.892 tentativas para alcançar esta marca, graças a uma sensacional percentagem de 43,1% - na lista dos jogadores com mais 'triplos' é preciso recuar até ao 168.º lugar para encontrar alguém com melhor percentagem -- Joe Harris, com 43,9.

O base dos forasteiros não escondeu a emoção, sendo felicitado por todos, incluindo os progenitores -- o pai Dell Curry também foi jogador da NBA -, Ray Allen e Reggie Miller, o terceiro da lista de 'triplos', com 2.560 marcados, e agora comentador.

Curry já era o jogador com mais 'triplos' na NBA, mas incluindo os 'play-offs', fase em que o base norte-americano, de 33 anos, também lidera a lista, com 470 marcados, em 1.171 tentados, para uma percentagem de 40,1%.

Nascido em Akron, no Ohio, em 14 de março de 1988, Curry foi escolhido no sétimo lugar do 'draft' de 2009, pelos Golden State Warriors, ao serviço dos quais fez toda a sua carreira na NBA, cumprindo presentemente a 13.ª.

Considerado por muitos como o melhor lançador da história da competição, Curry conta três 'anéis' de campeão pelos Warriors, em 2014/15, 2016/17 e 2017/18, sendo o 'Jogador Mais Valioso' da temporada regular em 2014/15 e 2015/16.

Sete vezes 'All Star' e quatro vezes eleito para a 'equipa ideal' da competição, o jogador dos Warriors, bicampeão mundial pelos Estados Unidos, foi duas vezes o melhor marcador da competição, em 2015/16 e na temporada passada.