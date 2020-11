Surto de Covid-19 suspende treinos nos escalões de formação do FC Porto

Os escalões de formação do FC Porto suspenderam toda a atividade. De acordo com as informações recolhidas por Record, um surto de Covid-19 transversal a várias das equipas jovens dos dragões levou a delegada de saúde local a decretar a paragem dos treinos.



Os jovens portistas estão agora em isolamento domiciliário preventivo, sendo certo que os trabalhos não serão retomados, pelo menos, até sexta-feira.

