Técnico do Manchester United não garante Cristiano Ronaldo

Se Ronaldo fica? Não posso garantir isso”, disse sábado Ten Hag, técnico do Manchester United, após a vitória (1-0) frente ao Southampton, em que de novo CR7 foi suplente utilizado.









Sporting, Dortmund, Nápoles e AC Milan têm sido associados nos últimos dias ao craque português, que tem a ambição de jogar ainda este ano na Liga dos Campeões. O avançado saiu do banco aos 68’, quando a equipa já vencia, com golo de Bruno Fernandes (Dalot também foi titular e fez a assistência).

Nos outros jogos de sábado, destaque para a vitória do Manchester City por 4-2 diante do Crystal Palace. Bernardo Silva marcou um dos golos, mas a grande figura dos citizens (Rúben Dias e Cancelo também no onze titular) foi Haaland, autor de um hat trick.





O extremo português Fábio Carvalho marcou o oitavo golo da goleada (9-0) do Liverpool, que conseguiu a primeira vitória na Liga inglesa diante do frágil Bournemouth.





O Arsenal recebeu o Fulham de Marco Silva (Palhinha foi titular) e até esteve a perder, mas acabou por dar a volta nos minutos finais (vitória por 2-1) para manter a liderança isolada da Liga inglesa.