Treinador português Miguel Cardoso deixa comando do Nantes

Por Lusa | 14:26

O treinador português de futebol Miguel Cardoso deixou esta terça-feira o comando técnico do Nantes, por comum acordo com o clube, anunciou o 19.º e penúltimo classificado da Liga francesa.

"O Nantes e Miguel Cardoso decidiram, de comum acordo, colocar um termo à sua colaboração. O Nantes agradece ao treinador português e ao seu 'staff' pelo trabalho e disponibilidade até hoje", lê-se no sítio oficial do clube, que venceu apenas um dos seis primeiros jogos do campeonato e soma seis pontos.

O português vai ser substituído pelo bósnio Vahid Halilhodzic, que já passou pelo clube e por emblemas como Lille, Paris Saint-Germain e Rennes, além das seleções da Argélia e do Japão, de acordo com uma fonte da direção do Nantes, citada pela agência noticiosa francesa AFP.