Vendas no FC Porto rendem 110 milhões de euros

O FC Porto prepara-se para perder vários jogadores que têm sido fundamentais nos últimos anos, mas que vão permitir um encaixe financeiro no mínimo de 110 milhões de euros.Éder Militão é, para já, o único negócio oficializado. O Real Madrid pagou 50 milhões de euros pelo defesa brasileiro - valor da cláusula de rescisão -, que tinha custado 8,5 milhões no início desta época.Também Marega e Felipe têm tudo acertado para deixarem o Dragão, saídas que só deverão ser anunciadas no final da temporada.O avançado maliano vai permitir ao FC Porto um encaixe a rondar os 40 milhões de euros, que é o montante da cláusula de rescisão.Os ingleses do West Ham e do Wolverhampton estão na linha da frente para garantir o futebolista, que por diversas vezes já manifestou a vontade de jogar na Premier League. Já Felipe tem tudo acertado com o Atlético Madrid.O central tem uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros, mas o negócio poderá realizar-se por uma verba na ordem dos 20 milhões.Também o lateral Alex Telles tem sido alvo de cobiça. Contudo, segundo soube o, a SAD portista não parece disposta a abdicar do jogador, que tem uma cláusula de 40 milhões de euros.Jesús Corona não foi chamado por Tata Martino, selecionador do México, para a Gold Cup ( 15 de junho a 7 de julho). A imprensa mexicana diz que o técnico riscou em definitivo o jogador do FC Porto das futuras convocatórias.Em causa está a polémica que envolveu a lesão que deixou o extremo de fora dos jogos de preparação do México em março.Tata Martino queria que Corona, de 26 anos, fosse visto pelo departamento médico da seleção, mas este recusou viajar para o seu país e só mais tarde o FC Porto enviou um relatório médico.O mexicano Herrera e o argelino Brahimi devem deixar o Dragão em junho. Em ambos os casos não vão gerar ganhos para os portistas, pois terminam contratos no final da temporada.O guarda-redes José Sá deixou o FC Porto em definitivo. O Olympiacos paga cerca de 2,5 milhões de euros.