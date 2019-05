Pinto da Costa garante continuidade de Sérgio Conceição no FC Porto até 2021

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, garantiu a continuidade de Sérgio Conceição como treinador dos dragões até 2021, em entrevista ao jornal O Jogo.O técnico portista assegurou que Conceição será "treinador pelo menos mais dois anos" e garantiu que a presença do treinador no clube até podia ser mais prolongada."Não renovou para mais três anos porque o meu mandato acaba entretanto e essas coisas estão interligadas", pode ler-se na entrevista.Recorde-se que o FC Porto e o Benfica ainda estão na luta pelo primeiro lugar da Primeira Liga. Para as águias basta um empate este sábado, frente ao Santa Clara, para se sagrar campeão nacional.