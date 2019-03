Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vitória de Guimarães pede insolvência do Sporting por falta de pagamento

Minhotos exigem o pagamento de 4,1 milhões de euros da transferência de Raphinha.

Por Filipe António Ferreira | 01:30

O V. Guimarães deu esta quarta-feira entrada no Juízo de Comércio de Lisboa com o pedido de insolvência da SAD do Sporting. Em causa estão os sucessivos atrasos no pagamento de prestações referentes à transferência de Raphinha para Alvalade.



O clube minhoto já tinha ameaçado colocar uma ação contra os leões em tribunal e junto da UEFA. A SAD leonina, liderada por Sousa Cintra após a demissão de Bruno de Carvalho, tinha renegociado os prazos de pagamento da dívida, que no relatório e contas do primeiro semestre de 2018/2019 é de 4,1 milhões de euros.



O Sporting reconhece a dívida mas critica a posição minhota. "É pública a situação do Sporting , assim como o trabalho que estamos a desenvolver para a resolver. Estranhamos a posição do Vitória Sport Clube, na medida em que preferem o histerismo público em vez de esperar pela solução de curto prazo que propusemos e que ignoraram", disse João Sampaio, vice-presidente do Conselho Diretivo do Sporting.



"Honraremos, como sempre, os nossos compromissos, como o Vitória bem sabe. Mas não deixaremos de distinguir quem se portou com dignidade e respeitou a instituição Sporting; e quem, de uma maneira mais direta ou menos direta, e sem nenhuma vantagem, nos desrespeitou", acrescentou.



Raphinha, de 22 anos, transferiu-se para Alvalade, no início da época, em troca de 6,5 milhões de euros.



Extremo brasileiro regressa aos treinos

O extremo brasileiro Raphinha recuperou do problema físico contraído frente ao Portimonense e integrou o treino de ontem dos leões em Alcochete. O treinador holandês Marcel Keizer apenas não pode contar com o lateral Bruno Gaspar e com o médio Rodrigo Battaglia, que continuam a recuperar das respetivas lesões.



"Mihajlovic teria feito um bom trabalho"

"Não fui o responsável pelo acordo com o Viviano porque já tinha decidido deixar o Sporting. O mesmo se aplica a Mihajlovic, que é um excelente treinador e acho que teria feito um bom trabalho porque tem um grande caráter", disse André Geraldes, ex-team manager do Sporting ao ‘Tuttomercato’.