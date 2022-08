OV. Guimarães perdeu esta quinta-feira com o Hajduk Split, por 3-1, em jogo da 1ª mão da 3ª pré-eliminatória da Liga Conferência e está obrigado a uma reviravolta em casa na próxima semana para chegar ao play-off. Os croatas assumiram um maior pendor ofensivo, mas o Vitória mostrou-se muito intranquilo defensivamente até aos 39’, quando Varela teve de evitar o golo de Sahiti. Logo a seguir, o guarda-redes voltou a brilhar num remate de Livaja.





O segundo tempo trouxe um jogo nos mesmos moldes e aos 57’ foi Vukovic a ficar perto do golo, mas o Vitória respondeu quatro minutos depois com um golo espetacular de Miguel Maga. Só que o empate não tardou muito (67’) por Sahiti, depois de um remate de Livaja ter sido devolvido pelo poste. A reviravolta surgiu aos 75’, num lance em que Miguel Maga falhou e permitiu o 2-1 a Melnjak. Perto do fim (88’), Krovinovic (ex-Benfica) ampliou para 3-1 com um grande golo.