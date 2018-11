Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vitória quebra silêncio sobre telefonema polémico e diz ter sabido de interesse do Everton

Treinador das águias comentou esta quinta-feira a conversa entre Luís Filipe Vieira e César Boaventura.

19:56

Rui Vitória comentou esta quinta-feira a conversa entre Luís Filipe Vieira e César Boaventura que caiu na Net.



"Não me preocupa, desde que aqui entrei, sobre eventuais sondagens e possibilidades. As pessoas que trabalham comigo sabem como é a minha forma de pensar. Gosto de ser discreto. Desde que entrei nunca quis sair daqui, nem quero", começou por dizer, acrescentando depois que o que o move "não são só as questões financeiras" mas sim "o envolvimento, confiança e o projeto para o futuro".



"É evidente que, essa possibilidade, se surgiu, nem passou disso. O que quis foi ficar no Benfica", referiu o treinador do Benfica.



Logo depois quando outro jornalista insistiu se soube do interesse do Everton respondeu: "Soube".