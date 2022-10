Benfica, domingo, 49 adeptos do Sporting e seis do Benfica detidos após confrontos antes do dérbi em futsal. Campo Grande (Lisboa), dia 12, 50 adeptos do Sporting identificados por ‘caça’ a Ultras do Marselha antes do jogo da Liga dos Campeões. Açores, dia oito, cinco membros da claque da Académica de Coimbra detidos por agressões à PSP.









Ver comentários