Cristiano Ronaldo volta a ser Cristiano Ronaldo. Depois de uma semana em que foi notícia pela polémica criada em redor do incidente em que atirou ao chão o telemóvel de um jovem de 14 anos, o internacional português esteve ao ser melhor nível ao marcar os três golos da vitória do Manchester United sobre o Norwich (3-2), em jogo da 33ª jornada da Liga inglesa.





Este foi o 60º hat trick da carreira de Ronaldo. Números estratosféricos que continuam a crescer aos 37 anos. No jogo deste sábado, marcou cedo, aos 7’, e bisou, aos 32’. Tudo se conjugava para uma tarde tranquila do Manchester United, em casa, frente ao último classificado do campeonato. Não foi bem assim. No tempo de descontos da primeira parte, o Norwich reduziu, e pouco depois do reinício (52’) reentrou na discussão do resultado, com o golo do empate.