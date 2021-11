Abel Ferreira vence Taça dos Libertadores pela segunda vez consecutiva

Abel Ferreira, treinador de 42 anos, deu este sábado mais uma pérola ao futebol português: levou o Palmeiras à vitória por 2-1 sobre o Flamengo e ergueu a Taça Libertadores pela segunda vez consecutiva.Esta foi também a terceira vez seguida que um treinador português ganhou a mais importante competição sul-americana de clubes. Imediatamente antes dos dois triunfos de Abel Ferreira, sempre com o Palmeiras, também Jorge Jesus, à frente do Flamengo, tinha erguido o troféu (em 2019).A Libertadores, ainda que com muito menos impacto global, está para a América do Sul como a Champions está para a Europa. Esta conquista surge também na sequência da vitória recente de Leonardo Jardim, com o Al Hilal (Arábia Saudita) na Taça dos Campeões da Ásia.Quanto ao jogo deste sábado, em Montevideu (Uruguai), a vitória do Palmeiras ficou consumada após prolongamento. A equipa paulista marcou aos 5’, por Raphael Veiga. Reagiu bem o Flamengo. Criou situações de empate, mas só igualou aos 72’ pelo inevitável Gabigol. Empate no final dos 90’. O golo do triunfo surgiu logo a abrir o tempo extra, por Deyverson. No fim, a festa foi paulista.