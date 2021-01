Abel Ferreira, de 42 anos, ganhou este sábado a Taça Libertadores ao serviço do Palmeiras ao derrotar o Santos, por 1-0, numa final realizada no Maracanã, decidida um minuto depois do tempo complementar com um golo de cabeça de Breno.









O técnico português sucede assim a Jorge Jesus, que, em 2019, venceu pelo Flamengo. Abel, natural de Penafiel, conquistou assim o seu primeiro troféu, entrando na galeria dos portugueses que já conseguiram títulos internacionais: Artur Jorge, Manuel José, José Mourinho, André Villas-Boas e Jorge Jesus. O técnico do Verdão esteve muito ativo durante todo o jogo. Vestido de fato de treino - o treinador rival usava uma camisola com uma imagem de Nossa Senhora -, Abel, ao bom estilo de Jesus, não parou durante os quase 90+15’ de jogo e explodiu de alegria com o golo do Breno nos descontos. O Palmeiras ganhou a segunda Libertadores, a primeira tinha sido com Luiz Felipe Scolari , em 1999.