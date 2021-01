Presidente da República felicita Abel Ferreira pela conquista da Taça Libertadores

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou este sábado o treinador dos brasileiros do Palmeiras, o português Abel Ferreira, pela conquista da Taça Libertadores de futebol.

"O Presidente da República felicita o treinador português Abel Ferreira pela conquista da Taça dos Libertadores, ao comando da equipa do Palmeiras", lê-se na mensagem divulgada no sítio da Presidência da República na Internet.

Na sua quinta final, o Palmeiras conquistou a Taça dos Libertadores pela segunda vez na sua história, depois da conquista em 1999, então sob o comando de Luiz Felipe Scolari, antigo selecionador de Portugal, ao vencer o Santos, por 1-0, com um golo do suplente Breno Lopes, aos 90+9 minutos.

O 'verdão' sucede no historial da principal competição sul-americana de clubes ao Flamengo, que tinha arrebatado a edição de 2019 sob o comando do atual treinador do Benfica Jorge Jesus, depois de bater o River Plate por 2-1, na primeira final a um só jogo na história da prova.



Governo agradece a Abel Ferreira mais uma página de ouro



O secretário de Estado da Juventude e do Desporto felicitou Abel Ferreira pela conquista da Taça Libertadores de futebol, agradecendo "mais esta página de ouro para a história dos treinadores portugueses".

"Pelo segundo ano consecutivo, um treinador português vence a principal competição sul-americana de clubes. Quero agradecer ao Abel Ferreira e à sua equipa técnica por contribuírem com mais esta página de ouro para a história dos treinadores portugueses, que muito orgulha o país", lê-se na página oficial de João Paulo Rebelo, na rede social Twitter.



Jesualdo Ferreira felicita Abel Ferreira pela conquista



O treinador do Boavista, Jesualdo Ferreira, felicitou hoje o técnico Abel Ferreira pela conquista da Taça Libertadores em futebol, ao serviço do Palmeiras, frente ao Santos (1-0), no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro.

"Escrever pela segunda vez no livro da história da CONMEBOL e da Libertadores... fico muito feliz. Saúdo o Abel", atirou o técnico, na 'flash interview' após a vitória do Boavista sobre o Portimonense (2-1), no Algarve.